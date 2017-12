Espuma dos Dias – O Museu Ferroviário

Se então fiz – enquanto deputado – alguma coisa boa, foi a de ter redigido e apresentado um projecto-lei a criar o Museu Nacional Ferroviário no Entroncamento. Estávamos na IV Legislatura, representava o PRD, e fiquei feliz com a iniciativa, ainda mais quando deputados de outras bancadas me felicitaram pela iniciativa que a eles lhe tinha escapado.

A proposta arrastou-se nos meandros da burocracia parlamentar, a Legislatura esgotou-se mercê da inepta estratégia política dos máximos dirigentes do denominado partido eanista, o desastre da dimensão do Titanic apenas permitiu a sobrevivência de seis deputados. Por esse facto, o projecto em causa mereceu ser repescado por Hermínio Martinho, acabando por ser aprovado.

Ao fim de muitas vicissitudes, engrolando anos, o Museu foi inaugurado, o presidente da Câmara Jaime Ramos entendeu não me convidar para a cerimónia inaugural, o leitor ajuizará da índole da acção. Os tempos rolaram, sucederam-se homens a dirigirem aquele equipamento e aprovou-se um instrumento a dirigi-lo – uma Fundação – desde há quatro anos entregue a Jaime Ramos, pois após cessar o termo dos mandatos na Câmara havia a necessidade de lhe ocupar o tempo, muito embora não se lhe conhecerem habilitações e atributos na área da museologia, menos ainda no respeitante a programação de malha fina expressa nos manuais de economia cultural. Se alguém concebe uma coisa diferente daquilo que ela é na realidade, esse alguém chama-se Miguel Relvas, por isso colocou o antigo autarca num cargo a exigir profundos conhecimentos museológicos e grande talento na obtenção de retorno financeiro gerado pela actividade do referido templo das Musas.

Ora, nesta altura, tocam as sirenes de alarme porque o Museu corre sérios riscos de mirrar ou morrer lentamente pela gritante insuficiência de meios financeiros. Pensei o Museu como marco emblemático do transporte ferroviário no local certo – o Entroncamento – assumindo-se como referência, documentação em vários suportes, vendendo, comprando e permutando conteúdos de múltiplos géneros. Outro recorte a empreender era na área da internacionalização de modo a ganhar outras receitas. Por isso, quando mo solicitaram, elaborei um projecto de um restaurante centrado nas receitas originárias do vai vem dos viajantes e passageiros dos comboios.

A notícia do definhamento desgosta-me. Por isso, se algo de tal ordem se concretizar não me coibirei em censurar publicamente a incapacidade dos seus fautores. Quem não é competente, não se estabelece.

Armando Fernandes