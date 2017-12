Polícia do Cartaxo deteve foragido da cadeia de Vale dos Judeus

A PSP do Cartaxo deteve, em flagrante delito, um homem, com 49 anos de idade, que se encontrava evadido do estabelecimento prisional de Vale dos Judeus, por condução sem habilitação legal.

O detido encontrava-se evadido do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, desde outubro último, onde se encontrava a cumprir pena efetiva de prisão, pela prática de um crime de roubo com recurso a arma de fogo.

O trabalho da Polícia permitiu localizar e intercetar o suspeito, no referido dia, quando o mesmo já se encontrava preparado para se ausentar do país. Aquando da interceção do suspeito verificou-se igualmente que o mesmo não era detentor de habilitação legal para conduzir. O detido foi presente à Autoridade Judiciária, recolhendo de seguida ao estabelecimento prisional.