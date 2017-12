Estado de Sítio – Novas revelações dos “papéis do paraíso”

Uma fuga espectacular, inimaginável: 13,5 milhões de documentos altamente comprometedores foram recentemente revelados nos “Paradise Papers”, a mostrar como são desviadas pelos grandes grupos económicos fabulosas concentrações de riqueza, rumo às Bermudas, Ilhas Caimão e, mais particularmente, sociedades matriculadas na Ilha de Man, no mar da Irlanda, uma porta de entrada portanto para a Europa. Jactos privados são utilizados nestas transacções. Uma movimentação financeira de 350 milhares de milhões à escala do planeta. Gabinetes privados de advogados completam o cenário.

A transnacional Glencore, que controla as minas de cobre e de cobalto da República Democrática do Congo é um dos maiores clientes do gabinete Appleby, de acordo com a pesquisa de Edouard Perrin, divulgada a 7 de Novembro passado pelo canal televisivo “France 2”. Estamos a falar das estruturas secretas da economia e da política das transnacionais. De informações confirmadas pelo “Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação” (ICIJ), que Elise Ducet, da “Cash Investigation” também corrobora.

Quem mais se vai pronunciar para por em causa a Glencore, uma sociedade sediada na Suíça, o gigante das matérias-primas com um volume de negócios de 130 mil milhões de euros? Por que razão tanto empenho da citada transnacional nestas minas africanas, apesar das desastrosas consequências sanitárias, na extracção do cobalto, para os trabalhadores? Por que razão subiram 4 vezes mais, nestes últimos meses, os preços do cobalto, prevendo-se que a sua procura anual aumente de 30% nos próximos 10 anos?

O cobalto é hoje mais cobiçado que nunca. O termo, de origem germânica, (“kobold”) significa espírito maligno, o “demónio das minas”, dada a sua toxicidade. Subproduto do níquel e do cobre, ele é um dos principais componentes da nova geração das baterias recarregáveis das viaturas eléctricas que são actualmente a grande aposta, o futuro de veículos cuja exigência em cobre é 3 vezes superior à de uma viatura normal.

A pilhagem dos recursos naturais associada à evasão fiscal não tem aparentemente limites e prima pela impunidade, opacidade e secretismo, com o apoio de intermediários mais que suspeitos. E se a Glencore deixou de ser uma sociedade secreta, foi graças aos “Paradise Papers”. São pois bem vindas as fugas de informação, venham elas do paraíso ou do inferno: o diabo não é tão mau sujeito como o pintam. É velho. Sabe muito. Não duvido que traga na manga carradas de documentos disponíveis para revelar. Não é de Bruxelas nem de Wall Street que virá transparência ou surpresas nesta matéria. Os Estados, não raramente são cúmplices ou corruptos, ora fecham os olhos, ora banalizam, em vez de alertar.

A aposta no cobalto não se fica pelas viaturas eléctricas, sendo que a produção de superligas são utilizadas nas turbinas de gás de aviões, porque mais resistentes à erosão. Para além da sua presença nos telemóveis, o cobalto é ainda utilizado como secante nas pinturas, tintas e vernizes. Em suma, depois de tudo isto, como aguentar a retórica da democracia na boca dos governantes, a retórica dos valores da igualdade e da protecção social, dos direitos humanos, da liberdade de expressão, das eleições livres, da transparência? Que vale isso, que sentido tem isso, face aos predadores impunes, à pilhagem imperial do planeta, face à desumanização?

António Branquinho Pequeno