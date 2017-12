“Espírito de Natal” vai estar em Mação no dia 11

Mação vai ser uma das oito localidades do país a receber, pelo segundo ano consecutivo, o programa “Espírito de Natal” que vai levar alegria a crianças por todo o país. Esta é uma iniciativa promovida pela Fundação Vodafone, em parceria com o Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF, com o apoio de oito Municípios. Mação vai acolher a iniciativa no dia 11 de dezembro de dezembro.

O itinerário deste projeto vai deixar uma marca de felicidade e animação de norte a sul de Portugal, levando sorrisos a crianças do 1.º ciclo de escolaridade. À chegada a cada localidade, vai ser notória a presença do Pai Natal, que estará disponível para tirar fotos e interagir com as crianças, mas, o ponto alto do dia será a peça de teatro “CAPUCHINHO”, seguramente um momento inesquecível nesta época festiva.