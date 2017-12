Um Homem da Cultura

Faleceu João Gomes Moreira, um homem generoso, solidário, gostando de se ver rodeado de amigos, de livros e do saber. Opinioso, tinha sentido de humor e graça espontânea. Com alguns amargos de boca, transportou o estigma de ser filho de um padre, facto que não o impediu de considerar o pai um veículo importante na sua forma de estar e de entender a vida: – ” O meu pai foi a pessoa mais importante da minha vida, pela sua vasta cultura, apego ao trabalho e grande humildade”. Percurso facetado, nasceu em Santarém, onde frequentou o Liceu, foi tenor do Orfeão Scalabitano, regido por Belo Marques, andou pela Académica, aprendeu viola e fez parte da primeira equipa do Rádio Ribatejo, onde conheceu Celestino Graça, que acompanhou por toda a vida. Lembrou como surgiu a Feira do Ribatejo, uma ideia de Caetano Marques dos Santos, vereador da Câmara e administrador da Quinta das Paulinas, em Alcanhões, que convidou, além de Celestino Graça, Emílio Infante da Câmara, Joaquim Campos e Alfredo Leitão. E a obra nasceu! O primeiro emprego que teve foi na Câmara de Santarém, ganhava pouco e era o António, na Caravana, que lhe fiava quando o dinheiro faltava, para um “prego” e um copo de vinho. Travando conhecimento com Zé Luís Nazaré Barbosa, cujo almoço vinha da “Fonte Boa”, onde o pai era diretor, logo a partilha do almoço foi uma constante. Achava que a cultura era uma parente pobre da sociedade, revendo-se nos pintores, escultores e escritores, que nunca levantavam cabeça. Ele próprio, que tirava à boca o pouco que tinha para comprar livros, sentia-o bem na pele. Na sua biblioteca, em Vila Nova de São Pedro, aldeia onde habitou por muitos anos, dizia-me ele:” Tenho ali muitos livros que me custaram almoços, que não comi, preferindo um pastel a enganar a fome. Sabia que o livro, além de mim, seria útil à rapaziada cá da aldeia!” E, na verdade, João Moreira, tinha imensos leitores, que consultavam as obras em sua casa ou as levavam a título de empréstimo. Contou da sua infância a ida à escola, na Ereira, calcorreando a pé catorze quilómetros diários, estudando à luz do candeeiro a petróleo. Passou pela Biblioteca Municipal e acabou em Lisboa, nos laboratórios Ferraz da Costa, aceitando uma melhor oferta pecuniária, pois os pais estavam velhos e doentes e isso preocupava-o. “Estás frente a um homem que trabalhou cinquenta anos, Arnaldo, não te esqueças disso, sem faltar um dia ou uma hora, exemplo que também trouxe lá de casa!”, acentuou-o com afinco. Paralelamente ao trabalho, acompanhava a questão cultural. “Estive na fundação do CIOFF, nascida em 1970, cerca de Poitier, em França, pela mão de Celestino Graça, que apresentava como ninguém a temática do Folclore nos trajes e nas danças, e nada mais foi igual após a sua entrada nesta área cultural”, e continuou lembrando: “Andou nas recolhas com um outro enorme folclorista, o Augusto Barreiros, da Azinhaga, um comunicador nato, de quem guardo discursos únicos.” João Moreira fala das recolhas folclóricas em trabalhos de campo, com o Bertino, o Miguel Cotrim, numa carrinha do Celestino Graça. O Bertino escrevia as músicas conforme as iam cantando e lá andávamos num trabalho pioneiro, já com recortes sistematizados, com rigor; a temática rural continha os ingredientes vitais às práticas do folclore: usos, costumes, tradições, música, enfim, as vivências fundamentais à sua compreensão. Sobre a mudança da Feira do Ribatejo para o CNEMA, aditou: – “Aceitei a mudança e não vejo alternativas em termos territoriais. O espaço da cidade era já incomportável. Agora, é necessário conciliar a nova gestão da Feira com a componente regional.” Concebendo a vida como uma aprendizagem, que se requer constante, operou a mudança para Vila Nova de São Pedro, em 1971, reforçando a sua biblioteca para leitores dos mais pequenos aos que já frequentavam estudos superiores, cuja ajuda foi imprescindível na organização do arquivo bibliográfico. Tinha sempre um papel na porta a dizer onde estava. Amantes dos moinhos, eu e o João Moreira, frequentámos um Curso de Molino lógia, na Amadora, percorrendo o país em Congressos sobre a recuperação das unidades moageiros; como não tinha carro, nem carta, era o meu companheiro de viagem nestas andanças. João Moreira via a mocidade de hoje com alguma preocupação, no essencial, era a droga o motivo maior e o flagelo da juventude. “Nos meus tempos de rapaz, também bebíamos uns copos e fazíamos disparates … Mas isto da droga é preocupante”, rematava com preocupação. João Moreira sempre teve amigos à sua volta, que lhe franqueavam a casa e o levavam de companhia. Porém, a solidão, era-lhe pesada: – “Uma coisa terrível, a solidão. Uma vez, uma francesa, disse-me: La solitude c`est beau à deux, mas nunca tive jeito para casar. Estive quase uma vez … Era polaca! Mas os meus grandes amores foram sempre pela mulher portuguesa!”, finalizou João Moreira.

Nota: Excerto de uma entrevista que João Moreira me concedeu, em abril de 1997, tinha 75 anos. Hoje, vinte anos depois, o João Moreira partiu deste mundo e dele vamos ter saudades. Foi a sepultar em Vila Nova de São Pedro. Amigo, repousa em Paz!

Arnaldo Vasques

(texto e foto)