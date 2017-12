Autarcas vão de patins no Natal

O que faz o presidente da Câmara de Almeirim equipado de patins e capacete e agarrado a um ursinho polar? Pois, foi para experimentar a pista de gelo ecológico inaugurada dia 1 de dezembro, dando início à animação de Natal em Almeirim. A performance foi seguida com expetativa, principalmente pela oposição, sempre à espreita de algum espalhanço do autarca. Mas foi sem hesitação que Pedro Ribeiro se lançou à pista – agarrado ao ursinho, é certo – juntando-se às dezenas de crianças e jovens que vão ter aqui divertimento até 7 de janeiro, no Parque das Laranjeiras em Almeirim.

As pistas de gelo ecológicas estão, pois, aí para ficar, como se vê pelo sucesso que a iniciativa está a ter também em Rio Maior.