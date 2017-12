Tem ferrugem, mas ainda anda

Foram às dezenas os ciclistas que participaram no V Passeio de Pasteleiras, que incluiu este ano uma Rota das Tascas pela União de Freguesias de S. Vicente do Paul e Vale de Figueira. O evento foi um sucesso pelo número de participantes e pelo convívio que, ano após ano, traz novos amigos das bicicletas “vintage”.

Organizado pelo Centro de Cultura e Desporto O Alvitejo, o passeio decorreu tranquilo pelas belas paisagens ribeirinhas, sendo apenas agitado pelos “sprints” do pelotão na aproximação aos petiscos que marcaram as etapas da Rota das Tascas. Um esforço que, como se vê na foto, o presidente da UF de S. Vicente e Vale de Figueira, Ricardo Costa, conseguiu superar estoicamente, equipado de barrete, na sua pasteleira cor de ferrugem.