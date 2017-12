Secretária de Estado anuncia arranque de obras na Escola Secundária do Cartaxo

A secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, visitou várias escolas do Cartaxo, passando pela Escola Secundária que celebrou 37 anos (no dia 24 de novembro) e que precisa de obras. A governante anunciou que as obras vão avançar em 2018. “O projeto de arquitetura necessário, cujos custos nos tínhamos comprometido a assumir como parte do nosso contributo para assegurar as obras, vai ser realizado pelo gabinete de planeamento da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE)”, informou o presidente da Câmara, Pedro Ribeiro, de acordo com a indicação dada pelo Delegado Regional de Educação, que acompanhou a visita. O valor do investimento neste projeto, que a autarquia prevê rondar os 150 a 200 mil euros fica disponível para ser usado de outro modo em obras de requalificação, afirmou o autarca. “Da nossa parte teremos ainda de fazer face ao investimento a que nos comprometemos no início da proposta de colaboração com a tutela, ao valor que em 2016 assumimos para que esta obra não perdesse a oportunidade de ser executada”, afirmou Pedro Ribeiro, referindo-se aos 50% da contrapartida nacional das obras. No que se refere aos poltrões estabelecimentos de ensino que estão sob a responsabilidade da autarquia, Pedro Ribeiro lembrou que se encontra em execução o Centro Escolar de Pontével, integrado no Agrupamento de Escolas D. Sancho I de Pontével, adjudicado por 1,63 milhões de euros e que este é “o maior investimento no âmbito do atual quadro comunitário de apoio” neste concelho. “Desde o início do anterior mandato, temos executado obras nas escolas do ensino básico de todo o concelho, quer por intervenção direta, quer através dos acordos de execução com as juntas, nas quais delegámos competências e às quais atribuímos verbas para a manutenção dos equipamentos escolares. Investimentos que vamos continuar nos próximos quatro anos”, lembrou ainda o autarca.