Mercado dos Quintais volta a animar Mação no domingo

Mação recebe este domingo, 10 de dezembro, mais uma edição de “Os Quintais nas Praças do Pinhal” no Largo dos Combatentes, junto à Câmara, das 09h às 18h. Um espaço onde estarão artesãos e produtores com hortofrutícolas, alimentos transformados e produtos artesanais. O local ideal para encontrar os produtos mais frescos diretamente dos nossos quintais (fotos em anexo).

Os Quintais nas Praças do Pinhal tiveram início em 2012 sendo que, em Mação, já decorreram 10 edições. O projeto roda os 5 concelhos que o integram (Mação, Vila de Rei, Sertã, Oleiros e Proença-a-Nova) sendo que na zona do Pinhal todos os meses, no 2.º domingo, há uma Praça com os produtos dos Quintais e muito mais!

A organização do projeto é da Associação de Desenvolvimento Pinhal Maior, com o apoio dos Municípios que o compõem.

Animação musical: Filarmónica União Maçaense às 10h e Grupo de Bombos da Casa do Benfica de Proença-a-Nova, às 15h.