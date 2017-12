Futsal – Vila Nova da Rainha surpreende Várzea e passa a liderar campeonato amador

E foi à 7ª jornada que o CAFS conheceu novo líder: num duelo electrizante entre primeiros, a Várzea esteve a vencer por dois golos mas a recuperação (mais uma!) fantástica da Vila Nova da Rainha permitiu á turma verde e branca assumir a liderança do campeonato. A grande surpresa da tarde foi sem dúvida a vitória por 2-1 do Terceiro Anel sobre a AB Team FMR, aliando o desperdício da AB á exibição soberba do gr Hugo Pedro. Já a Taberna do Quinzena voltou ás vitórias e sobe assim na tabela: um póker de Mário Matias ajudou a turma scalabitana a golear por 6-3 a Serviroad. Noutros jogos a União Cartaxense venceu por 4-2 os Sardões do Planalto e o CADCA goleou por 5-1 Manique do Intendente. A 8ª jornada realiza-se a 9/12 pavilhão da escola Alex. Herculano a partir das 15 horas.