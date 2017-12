Santarém – Câmara faz obra de requalificação do Miradouro da Rafoa

A empreitada de requalificação do Miradouro da Rafoa foi entregue ontem, dia 5 de dezembro, e tem como objetivo recuperar a área do miradouro, mantendo algumas das características arquitetónicas do projeto inicial. O prazo execução é de 60 dias. A intervenção neste miradouro, que data dos anos 50, e faz a ligação pedonal entre a Rua António Maria Batista e a Rua General Humberto Delgado, pretende devolver dignidade ao espaço que se encontra bastante degradado, ao nível da estrutura, prevê a colocação de iluminação pública e a colocação de novos bancos e papeleiras.