Santarém – Académica também joga no campo da solidariedade

Depois de no passado mês de Novembro, a equipa de iniciados da Associação Académica de Santarém ter usado o futebol como meio de levar a ajuda às vitimas dos Incêndios de Outubro num périplo pela Beira Alta, a Académica voltou este fim-de-semana, ao campo da responsabilidade social, associando-se à recolha de alimentos do Banco Alimentar.

Atletas, treinadores, diretores e encarregados de educação, estiveram ao mais alto nível, com total dedicação e empenho nesta “Briosa” missão. Durante o domingo, 3 dezembro, das 09.00h às 19.00h, organizados por turnos, os voluntários da Associação Académica de Santarém passaram o dia a ajudar quem ajuda, todos os dias em Portugal, milhares de compatriotas carenciados.

E como não há duas sem três, é já no próximo mês de Janeiro que a Académica vai organizar o concerto de Solidariedade, em parceria com instituições de referência do concelho. Segundo o presidente da Académica de Santarém, António Torres, este Concerto de Ano Novo, de música clássica, permitirá atingir dois grandes objetivos da sua responsabilidade social – proporcionar à cidade uma oferta cultural diferenciada, e entregar a receita de bilheteira a Instituições de Solidariedade Social do Concelho, ajudando a ajudar quem mais necessita e carece.