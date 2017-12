Benjamins oferecem novo título oficial ao clube vitoriano

Já lá vão 33! A equipa de benjamins de futsal do Vitória Clube de Santarém arrebatou mais um troféu oficial para o emblema vitoriano, assegurando a conquista do Torneio de Abertura da Associação de Futebol de Santarém 2017/18, após triunfo no último feriado de 1 de Dezembro por 10-0 frente à AD Cruz de Cristo.

Numa partida em que os vitorianos voltaram a rubricar exibição entusiasmante e de elevado grau de qualidade, os golos foram apontados por Cristiano Bernardino (4), Francisco Pita Soares (4) e Didi (2).

Dois dias depois, a equipa orientada por Carla Paulino, já com a conquista matemeticamente assegurada, encerrou a prova com nova vitória (a 9.ª consecutiva esta temporada), desta feita no reduto do CAS Vicentense, por 2-1, com um bis do capitão Cristiano Bernardino.

Aquela que foi a 33.ª conquista oficial do Vitória Clube de Santarém (só nos últimos seis anos) antecede, assim, a estreia do escalão no Campeonato Distrital da categoria, marcada já para o próximo sábado, às 14h30, na Nave Municipal, diante do GD Ribeira Fárrio.

Juniores esmagadores e femininos regressam ao topo

Após um par de jornadas menos conseguidas, a equipa bicampeã distrital de seniores femininos do Vitória Clube de Santarém regressou aos triunfos, no último sábado, na recepção ao CAD Entroncamento, por 2-1.

A regressada Letícia Silva, que se estreou esta temporada, foi a grande figura da partida, apontando os dois tentos azuis e contribuindo decisivamente para que o conjunto orientado por Leonor Meneses regressasse ao topo da tabela do Campeonato Distrital, em parceria com o CADE e o Lírios do Campo.

Outra das notas de destaque da semana vai para a equipa de juniores masculinos vitoriana, que, em Santarém, esmagou o Futalmeirim por 15-3, numa partida com números atípicos no âmbito deste escalão.

Alicerçada no extraordinário momento de forma do pivô Rafa Pereira (mais 5 golos para a conta pessoal), a armada de Pedro Silva defendeu assim categoricamente o 1.º posto da tabela, em vésperas de receber outro crónico candidato ao título, a AD Mação, no próximo sábado, às 19h00, na Nave Municipal.

Confira de seguida todos os resultados dos dias 1, 2 e 3 de Dezembro:

– SENIORES FEMININOS: Vitória CS, 2 – CADE, 1

(Golos: Letícia Silva 2)

– JUNIORES MASCULINOS: Vitória CS, 15 – Futalmeirim, 3

(Rafa Pereira 5, Nuno Gomes 3, Francisco Sousa 3, João Periquito, Mauro Bernardino, Guga, Miguel Vargas)

– JUVENIS MASCULINOS: Selecção Nacional “A” Feminina, 5 – Vitória CS, 2

(João Francisco, Fábio Palmeiro)

CD Fátima, 1 – Vitória CS, 4

(João Francisco 2, Bernardo Garcia, Pedro Santos)

– JUNIORES MASCULINOS: CD Fátima, 3 – Vitória CS, 1

(Filipa Pedro)

GD Ilha, 1 – Vitória CS, 0

– INICIADOS: Vitória CS, 5 – CAS Vicentense, 3

(Duarte Nunes 2, Xavi Malpique 2, Miguel Neves)

– INFANTIS “A”: CAD Coruche, 6 – Vitória CS “A”, 4

(Alex Pereira 2, Carlos Bernardino, JP)

– INFANTIS “B”: Vitória CS “B”, 1 – CD Os Patos, 8

(Zé Pedro Mendes)

– BENJAMINS: AD Cruz de Cristo, 0 – Vitória CS, 10

(Cristiano Bernardino 4, Francisco Pita Soares 4, Didi 2)

CAS Vicentense, 1 – Vitória CS, 2

(Cristiano Bernardino 2)