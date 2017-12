Dois feridos graves em incêndio num 3.º andar no Cartaxo

Um incêndio, provocou esta madrugada seis feridos, dois em estado grave, num 3.º andar de um prédio, no Cartaxo.

Os Bombeiros Municipais do Cartaxo foram chamados a intervir cerca das 4h15 da madrugada. De acordo com o Comandante dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, David Lobato, o andar estava “completamente tomado com quatro vítimas no interior, numa das varandas, uma das vítimas já tinha saído para o exterior e outra tinha-se mandado do terceiro andar, com o pânico mandou-se cá para baixo”.

Ao todo, estiveram envolvidas 6 pessoas, duas crianças que sofreram apenas inalação de fumo. O pai e a mãe das crianças têm queimaduras ao nível das mãos. Quanto aos dois feridos graves não se conhece o parentesco e sofreram queimaduras na cabeça e na face, como referiu o Comandante.

As vítimas foram todas transportadas para o Hospital de Santarém.

O incêndio terá tido início numa lareira, no interior do 3.º andar. Segundo o Comandante David Lobato, o andar ficou inabitável, tendo o incêndio ficado extinto cerca das 6h30 da manhã de hoje.