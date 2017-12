Limpeza de reservatórios vai obrigar a cortes de água no concelho

A empresa municipal Águas de Santarém vai começar a executar o o plano de limpeza e higienização dos reservatórios de abastecimento de água. A empresa anuncia em comunicado que a execução deste plano tem início em 11/12/2017 e termina em 21/12/21017.

Com esta operação, a empresa municipal Águas de Santarém procura garantir o abastecimento de água em qualidade e em segurança, sendo forçada a proceder ao corte no abastecimento de água nos locais que constam no seguinte mapa.

Data Hora Reservatório Lugares afetados 11.12.2017 9:00-12:00 Elevado de Alcanhões Alcanhões, Póvoa de Santarém, Casalinhos, Casal Novo, Quinta da Comenda 14:00-18:00 Vale Figueira Vale Figueira, Casal do Grilo 12.12.2017 9:00-12:00 Sobral Freguesia S. Vicente Paul 14.12.2017 9:00-11:00 Casével Freguesia de Casével 11:00-13:00 Marinheira Estação de Serviço A1, Cabeça Gorda, Casal das Comeiras, Casal da Catarina 14:00-18:00 Vaqueiros Vaqueiros 15.12.2017 16:00-18:00 Abitureiras Elevado Toda a Freguesia de Abitureiras 18.12.2017 10:00-12:00 Baixinho Baixinho 14:00-18:00 Mata Quatro Casal do Paul 19.12.2017 14:00-16:00 Elevado Albergaria Albergaria 16:00-19:00 Apoiado Albergaria Albergaria, Alforzemel e Guxerre 20.12.2017 9:00-11:00 Louriceira Louriceira e Vila Nova do Coito 14:00-17:00 Várzea Freguesia da Várzea 21.12.2017 14:00-16:00 Elevado Alto do Vale Alto do Vale 14:00-17:00 Elevado Póvoa da Isenta Ponte Celeiro, Pinheirinho, Póvoa da Isente, Quinta dos Covões

A empresa municipal Águas de Santarém garante em comunicado que vai trabalhar de forma a procurar reduzir os impactos sobre as populações