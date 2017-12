Jornal O Riachense festeja 40 anos com feira do livro e do disco

O jornal O Riachense completa 40 anos de edição regular neste mês de Dezembro. Embora o título tenha sido criado em 1908, o jornal esteve longos anos sem ser publicado. Inserindo-se no âmbito da informação regional, abrangendo a área de Torres Novas, Golegã e Entroncamento, este jornal tem dado uma atenção especial à vida e realidade de Riachos, a terra que o viu nascer. A “escrita da terra” tem sido o seu lema, e para assinalar os 40 anos de vida, O Riachense organiza nos próximos dias 8, 9 e 10 de Dezembro, uma feira do livro e do disco de autores riachenses. Esta iniciativa, em que serão vendidos livros e discos de mais de três dezenas de autores, realiza-se na Casa do Povo de Riachos. Para além da presença dos próprios autores na feira, esta contará também com animação artística de diversas áreas e pelas 15 horas do dia 8 terá ainda uma intervenção do jornalista Francisco Sena Santos.

A abertura da feira terá lugar no dia 8 de Dezembro às 14,30 horas.