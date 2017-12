Assembleia Municipal de Azambuja elege representantes

A Assembleia Municipal de Azambuja reuniu no dia 30 de novembro último, em sessão extraordinária, com o objetivo de eleger os representantes da assembleia num conjunto de diversos órgãos de âmbito local e regional, bem como deliberar sobre a criação de comissões dedicadas a áreas específicas da gestão municipal e do interesse público.

Os 28 membros da Assembleia, presidida por António Guerra Duarte e coadjuvado nos trabalho por Vera Braz dos Santos e Marcelo Oliveira (todos eleitos do PS), elegerem os membros a integrar a Assembleia Intermunicipal da CIMLT-Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo: José Luís Santos e Vera Braz dos Santos (ambos do PS), António Nobre (CDU) e Manuel Couceiro (PSD). O elemento eleito para representar Azambuja no Conselho da Comunidade do ACES-Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo foi o deputado municipal Francisco António Morgado,

Teve igualmente lugar a indicação de Presidentes de Junta de Freguesia para representarem a Assembleia Municipal em vários organismos: para a Associação Nacional de Municípios foi escolhido Francisco António Morgado (presidente da Junta de Alcoentre); para o Conselho Cinegético Municipal foi Armando Calixto (presidente de Junta de Vale do Paraíso); para o Conselho Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios foi o eleito foi Carlos Piriquito (presidente da Junta de Aveiras de Baixo); e para o Conselho Municipal de Educação foi designada Inês Louro (presidente da Junta de Azambuja). O representante na Comissão Municipal de Proteção Civil será definido numa próxima sessão, em virtude das duas votações realizadas para o efeito terem resultado em dois empates.