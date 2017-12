Águas de Santarém – Conselhos para poupar

Uma das formas de reduzir o consumo de água, seja em espaços públicos ou particulares, passa por alimentar os sistemas de rega a partir de água da chuva armazenada.

Com a vantagem de evitar o recurso exclusivo à água da rede pública, esta opção permite também reduzir a produção de escoamentos superficiais, bem como eventuais descargas no sistema público de drenagem de águas pluviais.

Para que seja possível fazer o aproveitamento da água da chuva, é necessária uma superfície de recolha, que geralmente é a cobertura da habitação/edifício, e uma cisterna de armazenamento com os respetivos acessórios. Se for possível, deve-se cobrir a cisterna para minimizar as perdas por evaporação.

Outro mecanismo possível é a construção de um reservatório subterrâneo para o aproveitamento adicional de água da chuva recolhida em pavimentos que, apesar de acarretar custos de instalação mais elevados, tem a vantagem de não ocupar espaço acima do solo. Neste caso, será necessário instalar uma bomba para a elevação da água durante a rega.

Cada vez mais sentimos a urgência em “salvar” a água, porque esta é indispensável á vida. A Acão descontrolado do homem com a água resultou numa preocupação pela escassez e pala acessibilidade à água em condições de ser usada.

Vamos usá-la de forma eficiente:

BANHEIRA

As banheiras têm uma capacidade média entre 150 a 200 litros. Encher a banheira para um banho de imersão, equivale a um duche de 15 a 20 minutos.

Conselho : uma forma de economizar é encheres até metade ou menos mantendo a mesma água durante o banho

CHUVEIRO

Um chuveiro gasta entre 6 a 25 litros por minuto, conforme o modelo e a pressão da água. Um duche de 15 minutos, com a torneira meio aberta, gasta cerca de 240 litros.

Conselho : fecha a torneira enquanto te ensaboas e diminuindo o tempo do duche para 5 minutos diminuis o consumo para cerca de 80 litros. Um chuveiro com sistema redutor de caudal pode economizar 80 por centro.

LAVATÓRIO DA CASA DE BANHO

As torneiras dos lavatórios debitam cerca de 9 litros de água por minuto. Um consumo de 12 litros por dia (4 lavagens de 20 segundos). Ao escovar os dentes durante 5 minutos com água a correr, gasta-se em média 45 litros de água!

Conselho : lavar os dentes, usando um copo com água e a torneira fechada e assim reduz-se o desperdício. Se colocar uma tampa no lavatório ao fazer a barba, está a gastar apenas 2 litros de água.

AUTOCLISMO

Um terço da água que se gasta em casa é proveniente das descargas do autoclismo. 10 litros de água são consumidos cada vez que o autoclismo funciona.

Conselho : se colocar uma garrafa de 1,5 litros dentro do depósito, a capacidade diminui. O consumo de água reduz para 8,5 litros por disparo. Outra solução é escolher um autoclismo de duplo depósito, de uso mais racional.

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

As máquinas de lavar roupa, são sem dúvida imprescindíveis, e para além de muita energia, consomem muita água (aproximadamente 100 litros por lavagem).

Conselho : convém enchê-las bem, por isso, no caso de não haver roupa que chegue para uma carga completa, deve escolher o programa de “meia carga”, que será suficiente.

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

Uma máquina de lavar louça com capacidade para 44 utensílios e 40 talheres gasta cerca de 40 litros de água por lavagem.

Conselho : utilizar a máquina de lavar louça com a carga completa, isto é, apenas quando estiver cheia.

TANQUE DE LAVAR ROUPA

Uma lavagem com a torneira meio aberta pode significar um consumo superior aos 200 litros em 15 minutos.

Conselho : deixar as roupas de molho e usar a mesma água para lavar e ensaboar.

MANGUEIRA

São necessários cerca de 230 litros de água para lavar um carro e aproximadamente 260 litros para regar um jardim durante 15 minutos.

Conselho : quando decidir lavar o carro, deve utilizar uma esponja e um balde. Deve evitar “passar horas” com a mangueira a correr. Regue o jardim ao fim do dia ou durante a noite.

PISCINA

Perde até 3.800 litros de água por mês por evaporação, o que chega para abastecer uma família de 4 pessoas durante um ano e meio (água potável).

Conselho : se for colocada uma cobertura na piscina reduz-se a perda de água, por evaporação, em cerca de 90 por cento, bem como evita também que a água fique suja, reduzindo o número de renovações da água.

JARDIM

Pode escolher plantas com pouca necessidade de água. Cubra a terra dos vasos com casca de pinheiro ou outro material adequado de forma a conservar a humidade da terra.