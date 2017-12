Um ano de “90 segundos de ciência” na rádio

Celebra um ano de emissões diárias o programa de rádio “90 Segundos de Ciência”, que tem dado a conhecer a ciência que se faz em Portugal em todas as áreas científicas e por todo o país. Até ao momento, foram transmitidos 260 programas nos quais foram protagonistas investigadores de Biomedicina, Engenharias, Tecnologia, Ciências da Comunicação, História, Arqueologia, Ciências da Educação, Desporto, Filosofia, Geografia, Química, entre várias outras.

90 Segundos de Ciência é emitido diariamente na Antena 1, pelas 18h58, e repetido no dia seguinte de manhã, às 10h58, de segunda a sexta-feira. Cada programa é também transmitido diariamente na RDP Internacional e na RDP África, levando a ciência que se faz em Portugal aos quatro cantos do mundo. Após a emissão, os programas ficam disponíveis no RTP Play e no website 90segundosdeciencia.pt, com mais material multimédia sobre cada um dos projectos e investigadores.

O programa é produzido pelo Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB NOVA) e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (NOVA FCSH), ambos da Universidade Nova de Lisboa, e a Antena 1, com o apoio da Novartis.