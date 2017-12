Mariana Mortágua em Abrantes: “Ninguém enfrenta o poder das celuloses” face à poluição no Tejo

“Estamos hoje aqui para prestar contas sobre o esforço e a luta do BE no combate a esta chaga da poluição que se faz muito sentir nesta zona do rio Tejo”, disse Mariana Mortágua à agência Lusa, criticando o PSD, que age nesta matéria “conforme os ventos”, e o ministro do Ambiente, ao considerar que o “combate à poluição não se faz porque ninguém tem coragem para enfrentar o poder das indústrias de celulose e das grandes empresas”, a nível local e nacional.

Em declarações no âmbito da sessão pública “Contra a Poluição no Tejo – Por uma consciência ambiental”, que hoje decorreu no Parque Tejo, em Rossio ao Sul do Tejo, no distrito de Santarém, Mariana Mortágua criticou o deputado do PSD Duarte Marques, eleito por Santarém, referindo ser “muito fácil agitar um papel e dizer que quer mais dinheiro para fiscalização, quando foi o PSD que votou contra a imposição à Celtejo da redução dos níveis de poluição para valores decentes. O mais difícil é chegar aqui e enfrentar as grandes empresas”.

O deputado bloquista Carlos Matias, por seu turno, referiu que Celtejo, empresa de celulose instalada em Vila Velha de Rodão, “tem uma licença especial para que possa poluir acima daquilo que o Tejo comporta, produzindo mais do que a capacidade instalada para tratar dos efluentes que lança no rio”.

Para Marina Mortágua, “tudo isso define a coragem, o timbre e a ideologia de cada partido”, tendo assegurado, perante cerca de uma centena de pessoas, entre pescadores, autarcas, ambientalistas e populares, que o BE vai manter uma “guerra sem quartel e sem medos de enfrentar os grandes interesses económicos” para a defesa do Tejo.

Na sessão de hoje intervieram também Joana Pascoal, deputada na Assembleia Municipal de Abrantes, e o vereador Armindo Silveira, ambos eleitos pelo BE.

O deputado Carlos Matias aproveitou para lembrar que o BE vai levar novamente a debate no parlamento o Projeto de Resolução para a redução de produção na Celtejo, na terça-feira.

“A cumplicidade com a poluição está nesta licença passada à Celtejo, e é uma licença que tem de ser alterada, e esperemos que o PSD vote agora favoravelmente”, afirmou.