III Feira do Livro Usado oferece histórias a partir dos 50 cêntimos

E se as temperaturas baixas de dezembro convidam a ficar em casa no quentinho, a Biblioteca Marcelino Mesquita convida à leitura – escolha entre mais de 1.600 livros para ler ou oferecer neste Natal. Os preços são mesmo fantásticos.

A Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita assinala a época festiva com a 3.ª edição da Feira do Livro Usado. De 6 a 29 de dezembro, as histórias infantis, os romances, as aventuras e os assuntos muito sérios vão estar lado a lado numa Feira que o convida a levar muitos livros, a preços muito pequeninos, para a sua biblioteca pessoal ou a escolher os títulos que familiares e amigos gostavam mesmo de receber no “sapatinho”.

Os volumes disponíveis pertencem ao catálogo da biblioteca e são livros repetidos ou cujas condições de manuseamento exigem renovação dos exemplares. Neste Natal, comemore os livros e a leitura – vá à Feira e leve para casa muitas horas de aprendizagem e diversão.

Livros a 50 cêntimos, 1 e 5 euros.

INFO | Rua Dr. Marcelino Mesquita – 2070-102 Cartaxo

Telefone – (+351) 243 700 281 – E-mail – biblioteca@cm-cartaxo.pt

HORÁRIO DA FEIRA

De segunda a sexta-feira – 9h00 às 17h30

Dias 9-16 e 23 (sábados) – das 15h00 às 18h00