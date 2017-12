Futebol – Seleção distrital em treinos para o torneio da UEFA

A Associação de Futebol de Santarém convocou 20 atletas para o treino da Seleção Distrital a realizar esta terça-feira, dia 5 de dezembro, no Campo Municipal da Chamusca, e na quarta-feira, no dia 6 em Santarém, no Chã das Padeiras, ambos com início às 19h45.

Os atletas convocados:

AD FAZENDENSE (1) Tiago Martins

A.D. MAÇÃO (8) Francisco Sousa, Luis Esteves, Marcos Patrício, Miguel Fernando, Miguel Luz, João FreitasBruno Lemos e Filipe Pereira

C. A. OURIENSE (2) Hélio Santos e Leandro Filipe

C. D. AMIENSE (1) Cristiano Aniceto

C.D. TORRES NOVAS (2) André Vieira e Iuri Alves

S.C. FERREIRA ZEZERE (1) Tiago Vieira

S.L. CARTAXO (1) Diogo Fernandes

G.D. SAMORA CORREIA (1) Aldirio Pinto

U.F.C.I. TOMAR (3) Fábio Vieira, Rui Silva e Luis Alves

Esta convocatória tem por finalidade a formação da Seleção Distrital Seniores Masculinos, com vista à participação no Torneio UEFA Regions’Cup, que se realiza entre 8 e 10 de dezembro de 2017 a 1.ª Fase e Fase Final a realizar entre 26 e 28 de janeiro de 2018, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, na Guarda.