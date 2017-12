Futebol – Mação vence Samora e segue firme no comando da 1.ª distrital

A AD Mação venceu em casa o GD Samora Correia por 1-0 e segue cada vez mais isolado no topo da classificação da 1.ª divisão distrital da AF de Santarém. O União de Almeirim recebeu e venceu (5-1) o o Atl. Riachense, último classificado, no estádio D. Manuel Mello. A equipa de Almeirim ascende assim à segunda posição, a 7 pontos do líder. A AD Fazendense desceu para o 3.º lugar, com o empate a um golo no terreno do Amiense. Em 4.º lugar, com os mesmos pontos que o Fazendense, temos agora o união de Tomar que venceu em casa o CD Torres Novas por 3-0. Na quinta posição está o Ouriense que conseguiu um empate na deslocação ao campo do Moçarriense.

Uma das surpresas da jornada a goleada de 4-0 da UD Abrantina sobre o GFEC Caixeiros de Santarém. Um jogo entre os últimos classificados em que a Abrantina levou a melhor, arrancando a segunda vitória da época e descolando do último lugar que deixou agora para os Caixeiros e Riachense.

A jogar em casa, o SL Cartaxo venceu o Ferreira do Zêzere por 2-1 e afasta-se dos últimos.