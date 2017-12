Diego Rivera: modernismo e revolução na

Diego Rivera, retratado pela pintora Mimi Fogt em 1957, será o artista sobre o qual o Doutor David Santos, subdiretor-Geral da Direcção-Geral do Património Cultural e historiador da arte, se debruçará com uma palestra intitulada: “Diego Rivera: modernismo e revolução”, a realizar no próximo dia 7 de Dezembro, na Casa Museu Passos Canavarro.

As inscrições, limitadas ao espaço disponível, têm o valor de 5 euros.

A iniciativa da Fundação Pssos Canavarro – Arte, Ciência e Democracia tem o apoio da Câmara Municipal de Santarém.