Chegou a nova médica a Alpiarça – Cobertura total de utentes do concelho com Médico de Família

O Centro de Saúde de Alpiarça recebeu uma nova médica no início deste mês de Dezembro, que está já a exercer funções. “A colocação desta profissional pelo Ministério da Saúde (ACES Lezíria/ARS-LVT) no Centro de Saúde vem permitir a cobertura por Médico de Família de todo o universo dos utentes do concelho de Alpiarça”, refere a nota de imprensa do Município, sublinhandon que “deixa de haver, assim, utentes involuntariamente sem médico atribuído”.

A Câmara Municipal de Alpiarça, que tem acompanhado de perto a evolução das questões relacionadas com a saúde no concelho em articulação com as estruturas do Ministério e dos utentes, considera a actual situação “um importante salto qualitativo, ao nível dos cuidados primários do Serviço Nacional de Saúde, na assistência prestada numa área fundamental para a qualidade de vida da população”.

“Todos os utentes do centro de saúde de Alpiarça poderão ter Médico de Família, pela primeira vez em várias décadas”, declara o presidente da Câmara de Alpiarça, Mário Pereira, salientando que “vale a pena reivindicar e lutar por um serviço nacional de saúde (SNS) que garanta o direito à saúde a todos os portugueses”.