Catarina Ferreira é a nova presidente da JSD de Tomar

Catarina Ferreira, de 28 anos, é a nova presidente da JSD de Tomar, após a sua eleição por unanimidade no passado sábado, dia 2 de dezembro.

Natural de Tomar (União das Freguesias de Madalena e Beselga), Catarina Ferreira é licenciada e mestre em Arquitetura Paisagista pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, exercendo a sua atividade profissional em Vila Nova da Barquinha. Em Outubro, foi candidata do PSD a vereadora da Câmara Municipal de Tomar.

A nova presidente da JSD Tomar terá como secretário-geral António Bonet Vieira e vice-presidentes Guilherme Silva e José Ferreira. Como vogais apresentam-se Luís Ramos, Rui Godinho, Carolina Marques, Filipe Gonçalo Gomes, Duarte Joaquim, Simão Rodrigues e Gabriel Bonet. Completam a equipa ainda os vogais suplentes: Filipe Barnabé, Hugo da Silva Reis, Joana Silva e João Tornada.

Para além da eleição da Comissão Política Concelhia, realizou-se também a eleição da Mesa do Plenário Concelhio, elegendo Ricardo Carlos como o Presidente da Mesa, acompanhado pelo Vice-Presidente Daniel Sousa e a Andreia Bernardo como Secretária.

Sob o mote “Juventude com Futuro”, esta equipa apresenta-se como um grupo de militantes que pretendem defender os direitos e os interesses dos jovens, através da sua atividade, representatividade em fóruns de juventude e os seus projetos, nas mais diversas áreas que moldam esta geração, o seu futuro e o concelho, tais como: Ação Social e Solidariedade, Educação, Cultura e Desporto, Habitação, Ambiente, Empregabilidade e Empreendedorismo, Formação Cívica e Política.

Na sua moção estratégica apontam como um dos principais objetivos a formação de cidadãos mais ativos e participativos, capazes de contribuir para uma democracia madura e responsável.

A recém-eleita JSD Tomar assume na sua moção um compromisso de seriedade e honestidade, assente nos princípios da social-democracia e da liberdade, determinados em contrariar o preconceito que se tem gerado na sociedade relativamente às juventudes partidárias.

O jantar de Tomada de Posse decorrerá no dia 9 de Dezembro no restaurante Lodge, pelas 20 horas, convidando militantes da JSD e do PSD, bem como simpatizantes e amigos. Decorrerá neste jantar uma recolha de bens alimentares para distribuição em ações solidárias desta época natalícia. Inscrições através do e-mail tomar@jsd.pt