Cartaxo – Filme premiado em Cannes esta sexta-feira no Centro Cultural

120 BATIMENTOS POR MINUTO

O filme que venceu o Grande Prémio do Júri na 70º edição do histórico Festival de Cannes. em maio passado, vai estar esta sexta-feira no Centro Cultural do Cartaxo

Robin Campillo, o realizador de 120 Battements par Minute, foi aplaudido de pé na cerimónia de encerramento do Festival de Cannes em maio de 2017, ao receber o prémio que no Festival é designado não oficialmente como a Palma do Coração.

O filme retrata o início dos anos 90. Com a SIDA a ceifar inúmeras vidas, os ativistas da Act-Up Paris multiplicam as suas ações para lutar contra a indiferença generalizada. Nathan, um jovem que se junta ao movimento, vê a sua vida transformada por Sean, um dos militantes mais ativos.

Drama | 143 min. | 2017 | M/16

Festival de Cannes – Grande Prémio do Júri

Prémio da Crítica Internacional