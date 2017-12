Câmara de Almeirim aprova criação de centro de recolha de animais abandonados

A dirigente de Os Verdes e vereadora eleita pela CDU em Almeirim, Sónia Colaço, apresentou uma proposta, esta segunda-feira, na reunião de Câmara Municipal, no sentido de “garantir, de acordo com a legislação em vigor, a proteção, o bem-estar e a sanidade animal de todos os animais perdidos ou abandonados no concelho”.

“Desde a proclamação da Declaração Universal dos Direitos do Animal, a 15 de outubro de 1978 em Paris, e aprovado pela UNESCO, que muito caminho se fez no âmbito dos direitos dos animais, no reconhecimento por parte do Homem, à existência das outras espécies, no respeito pela natureza e pela biodiversidade, através da coexistência das espécies no nosso planeta”, recorda a vereadora, salientando que “em Portugal essas mudanças têm vindo a ser implementadas ao longo dos anos, através de diversas alterações à legislação nacional, de modo a que as entidades públicas, nomeadamente as autarquias locais, sejam também agentes dinâmicos desses processos, tendo para tal atribuídas várias responsabilidades e competências”.

Aprovada na reunião da Câmara, a proposta da CDU recorda que relativamente às medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais e para a modernização dos serviços municipais de veterinária, e no respeito pela proibição do abate de animais errantes como forma de controlo da população, privilegiando a esterilização, foi aprovada a Lei nº 27/2016, em agosto de 2016. Tendo, em sede de especialidade do Orçamento de Estado para 2018, sido aprovada a proposta do Partido Ecologista Os Verdes para o Bem-estar Animal, com dois milhões de euros para a construção e modernização destes centros a nível nacional.

A CDU entende estar aqui a oportunidade para que “em Almeirim, que não tem canil/gatil municipal e que aguarda pela construção de uma estrutura intermunicipal, a possibilidade de construção de um local de recolha temporário. Este local temporário será de todo pertinente existir, mesmo com o funcionamento do canil/gatil intermunicipal, até para dar reposta ao nível da adoção consciente e à esterilização de animais abandonados em contraponto ao abate”.

Para tal, a CDU defende ainda “a articulação com as Associações de Animais locais, para que as campanhas de esterilização e adoção sejam cada vez mais frequentes, assim como a criação a criação de uma plataforma online, que sirva de divulgação dos animais que se encontram para adoção em Almeirim”.