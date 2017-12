Santarém – Condenado por tentativa de homicídio detido por posse ilegal de armas

A GNR de Santarém deteve um homem de 60 anos, por posse ilegal de armas, em Almoster, Santarém. A detenção teve lugar no dia 29, durante o cumprimento de um mandado de busca domiciliária, no âmbito de um processo crime por ameaças à integridade física com recurso a arma de fogo, tendo sido apreendidas duas armas de fogo de calibre 12 mm, duas pistolas de alarme, uma arma de ar comprimido e 36 cartuchos.

O detido, com antecedentes criminais por tentativa de homicídio, foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.