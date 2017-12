Os mortos que morrem mais cedo

“No fundo do mar/ há barcos, tesouros, segredos por desvendar e marinheiros que foram morenos ou louros / Ali, não são morenos nem loiros, sem ambições para os tesouros, são formas breves a descansar …de cabelos verdes dos limos do mar/ Serenos, serenos repousam os mortos, enquanto o mar continua a ensinar a mesma língua em todos os portos”.

(Sidónio Muralha)

O submarino argentino, em exercícios de segurança marítima e de soberania no Atlântico Sul, “Mar del Plata”, deixou de comunicar com a sua base naval a partir de 15 de Novembro, já lá vão mais de duas semanas. As ditas ameaças à segurança não vieram porém do exterior, mas antes do interior do submarino, com 44 tripulantes, dos quais nada se sabe, instalada que está a fatalidade do seu silêncio ensurdecedor. A gestão pelas autoridades argentinas do que poderá ter ocorrido deixou muito a desejar e deu lugar a fortes críticas e à revolta dos familiares, sobretudo após o anúncio tardio de uma explosão no submarino. Em suma, no horizonte, nem vida nem morte, agravadas pela ausência e o paradeiro dos corpos. No imaginário colectivo, esta é uma “má morte”, a impossibilitar o luto e a impedir os indispensáveis rituais fúnebres, por oposição às boas mortes, isto é, aquelas que ocorreram na velhice, na idade “apropriada”, após um longo percurso de vida, junto dos familiares, no leito, sem violência ou acidente grave, satisfeitas as últimas vontades, feitas as despedidas. Permito-me um curto parêntesis, para assinalar que, para além da ausência dos corpos, a antropologia e a sociologia da morte incluem também nas “más mortes” a morte da mulher grávida, como também as que ocorrem na juventude, em terra estrangeira. Neste registo se inscreveu a morte do jovem rei de Portugal D. Sebastião, ceifado durante a batalha, fora da terra, sobretudo em território “infiel”. Uma acumulação de cargas “negativas” que acompanharam o desaparecimento do “encoberto”. Mais bem perto de nós, sem ir tão atrás na história e ressalvados os contextos, as circunstâncias e as causas, “más mortes” ocorreram ainda aquando da tragédia de Entre-os-Rios, em 2001, com o desabamento do 4.º pilar da Ponte Hintze Ribeiro, já lá vão 16 anos, que provocou a queda parcial da estrutura do tabuleiro da ponte. Neste caso, 36 corpos jamais foram encontrados, arrastados pelas águas do Douro, entre os 59 que perderam a vida. O familiar de um dos desaparecidos “desabafava” nestes termos: “para mim, eles ainda vão voltar”. Houve quem, em desespero, pretendesse mover o rio, desviar-lhe o curso para recuperar alguns corpos! Em vez deles, foram lançadas flores, rio abaixo. E há quem, naquela zona ribeirinha, ainda hoje recuse pescar naquelas águas.

António Branquinho Pequeno