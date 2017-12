Bruno Carvalho, os vouchers e os emails

Bruno Carvalho veio ao jantar comemorativo dos 25 anos do Núcleo Sportinguista de Santarém, realizado na sexta-feira no Cnema, e antes o presidente do Sporting Clube de Portugal foi recebido nos paços do concelho pelo presidente da autarquia Ricardo Gonçalves, pelos vereadores Inês Barroso e Jorge Rodrigues e pelo presidente do Núcleo Sportinguista, Tiago Leite. O dirigente do Sporting visitou também as obras da nova sede do núcleo, no Campo Infante da Câmara.

Já ao jantar Bruno Carvalho aproveitou para espetar umas ”farpas” nos rivais e no presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). “Só vim a Santarém porque me garantiram que nenhum dos contributos dados ao núcleo foi em ‘vouchers”, ironizou o presidente leonino, sublinhando que o presidente do núcleo, Tiago Leite, o convidou pessoalmente e não por email…