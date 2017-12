Animação Natal – Já se patina na pista de gelo de Almeirim

A pista de gelo ecológico foi inaugurada esta sexta-feira, dia 1 de dezembro, dando início à animação de Natal em Almeirim. O presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, foi um dos que experimentaram os patins no gelo, com a ajuda de um pinguim, a que juntaram dezenas de crianças e jovens que vão ter aqui divertimento até 7 de janeiro no Parque das Laranjeiras em Almeirim. A pista de gelo ecológico resulta de uma parceria com a Associação de Comerciantes e Associação de Restaurantes.