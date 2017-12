Animação de Natal começa esta sexta-feira em Rio Maior

A animação de Natal na cidade de Rio Maior começa esta sexta-feira, dia 1, com a abertura da Pista de Gelo instalada no Jardim Municipal 25 de Abril, às 14h30, com a participação do Palhatiko. Às 14h, inicia-se a exposição dos Presépios de Sal nas Salinas de Rio Maior. As iluminações natalícias serão inauguradas às 17h30, e o primeiro Concerto de Natal, com o Coimbra Gospel Choir, tem lugar no Cineteatro da cidade, às 21h30.