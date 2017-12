Abrantes – Catarina Martins em debate contra a poluição do rio Tejo

O Bloco de Esquerda promove um encontro este sábado, dia 2 de dezembro, para debater os problemas da poluição do rio Tejo, com a participação da coordenadora nacional Catarina Martins.

Em nota de imprensa, o BE recorda que “a 19 de janeiro de 2017, em Abrantes, durante a apresentação do Plano Nacional de Fiscalização e Inspeção Ambiental, o Ministro do Ambiente afirmou que a impunidade tinha acabado. Contudo, as descargas poluidoras no Tejo continuaram e ainda em outubro passado assistimos a uma brutal mortandade da fauna piscícola, entre o coletor da Celtejo e a barragem do Fratel. Centenas de milhares de peixes vieram à superfície, tal era a carência de oxigénio dissolvido na água. Numa altura de seca extrema a água do rio Tejo poderia servir para uso humano, mas o seu estado impede essa utilização”.

Por isso, o Bloco “exige uma atitude mais firme relativamente às empresas que originam os focos de poluição, impondo a contenção das descargas poluentes no rio Tejo para níveis anteriores a 2016; um aumento da fiscalização; a identificação e responsabilização dos poluidores, suspendendo as licenças de descargas de fluentes de algumas empresas prevaricadoras. Não podemos continuar a assistir à morte de milhares de peixes no rio Tejo. Exigimos que os ecossistemas aquáticos sejam preservados e que as águas do rio Tejo estejam em bom estado ecológico”.

O evento “Contra a poluição do Tejo – Por uma consciência ambiental” inicia-se este sábado, às 14:30h com uma conferência de imprensa no Açude Insufável de Abrantes, na margem norte com Catarina Martins. Coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda. Segue-se às 15h00 a sessão no Parque Tejo, (antigo parque de campismo) no Rossio ao Sul do Tejo,

com Catarina Martins, coordenadora nacional de Bloco de Esquerda; Armindo Silveira, vereador da Câmara Municipal de Abrantes (BE); Joana Pascoal, deputada na Assembleia Municipal de Abrantes (Independente pelo BE).