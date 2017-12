Queixa pela poluição do rio Tejo já entrou na Comissão Europeia

O proTejo – Movimento pelo Tejo apresentou no dia 30 de novembro uma denúncia à Comissão Europeia e uma petição à comissão de petições do Parlamento Europeu a pedir que as instituições da União Europeia intervenham na defesa do rio Tejo junto do Ministério do Ambiente português e do Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente espanhol. Nestes documentos é abordado o problema da poluição e dos caudais do rio, pedindo que a «Confederacion Hidrografica del Tajo» “assegure o bom estado ecológico das massas de água fronteiriças e transfronteiriças, tendo em vista o cumprimento Convenção de Albufeira e a Diretiva Quadro da Água”, nomeadamente, através da melhoria dos sistemas de tratamento de águas residuais urbanas e da eliminação da carga poluente de fósforo que tem sido registado na barragem de Cedillo em Espanha. É ainda pedido que a Agência Portuguesa do Ambiente reveja a “licença de utilização de recursos hídricos – rejeição de efluentes” da Celtejo, definindo um valor limite que não exceda a capacidade de processamento de efluentes da atual ETAR. À Agência Portuguesa do Ambiente e à Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) é pedido também que intervenham “de forma eficaz e definitiva” na identificação dos focos de poluição e nas origens da mortandade de peixes. Ainda no âmbito das potenciais fontes poluidoras, o proTejo pede que a Centroliva e a Celtejo adotem medidas de prevenção e de “reparação de danos ambientais”.

Além desta denúncia às autoridades internacionais, o proTejo apresentou uma queixa junto da Procuradoria-Geral da República pedindo declaração de “crime público por crime ambiental e grave problema de saúde pública por extrema poluição do rio Tejo que causou uma vastíssima mortandade de peixes”.