Futsal – Várzea finta Taberna do Quinzena e chega à liderança do campeonato amador

A 6.ª jornada do campeonato amador de futsal da AF Santarém confirmou aquela que é já uma certeza: a Várzea é um claro outsider que pode surpreender. Estava reservada uma final de tarde frenética com o líder a receber a Taberna do Quinzena e a vencer 3-1 a cinco minutos do fim ninguém imaginaria tal desfecho: final de loucos com uma reviravolta épica para 4-3 e mais uma semana no topo da classificação. Também a Vila Nova da Rainha está cada vez melhor: a equipa verde e branca ascendeu ao 4º lugar com um triunfo sofrido sobre os Sardões do Planalto, mais uma vez com o capitão Bruno Sousa a carregar a equipa ás costas. O Borussia goleou por 5-2 a União Cartaxense e mantém o 2º posto ao passo que o Serviroad voltou ás vitórias, batendo por 3-1 o CADCA Futsal. O CPMI habituou-se a ganhar e agora não quer outra coisa: goleada por 5-2 ao Terceiro Anel.

A 7.ª jornada realiza-se como habitual no pavilhão da escola Alexandre Herculano a partir das 15 horas.