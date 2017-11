Futebol – Soccer Scalabis vence derby com a União de Santarém

Sábado, na última jornada da 1.ª fase dos campeonatos de futebol 7, a equipa de sub-10 do Soccer Scalabis defrontou a União de Santarém, conseguindo vencer por uns expressivos 7-1. Já os infantis do Soccer, apesar da derrota por 6-2 em casa da Académica de Santarém, a vencedora desta série, deu uma excelente réplica, mostrando mais uma vez a excelente evolução da equipa. Ambas as equipas vão agora participar no nível III. Os Juvenis do Soccer receberam os Águias de Alpiarça, onde num jogo menos conseguido, perderam por 2-0, ficando assim mais longe dos lugares que dão acesso à fase de apuramento de campeão. Por fim, no Domingo, os Iniciados do Soccer, deslocaram-se ao terreno do líder, Escola Benfica da Golegã, onde num jogo em que estiveram vencer por 1-0 durante grande parte da partida, um erro de arbitragem e um lance de azar, ditaram uma derrota por 2-1, nos momentos finais da partida. No próximo fim-de-semana, apenas entram em acção os escalões de Futebol 11, com os Juvenis a jogarem em Ourém, no Sábado dia 2, às 17h30 e os Iniciados, a jogarem no Porto Alto, no Domingo dia 3, às 9h.