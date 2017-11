E quem comer a sopa toda hoje …

cantinas Porque o tema tem estado na ordem do dia, o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, publica diariamente na sua página do Facebook uma foto e a ementa completa da refeição que a autarquia serve nas escolas do concelho. “O Município de Almeirim tem vindo a mostrar a sua preocupação com as refeições escolares ao longo dos anos e nesse sentido tem uma Nutricionista que diariamente faz o acompanhamento das cozinhas e dos refeitórios escolares. Além disso, todos refeitórios estão abertos aos encarregados de educação através do projeto “Pai, Mãe… convido-te para almoçar”.

Pois na Escola EB2,3 Fazendas de Almeirim houve sopa de feijão-verde, medalhões de pescada estufados, batata assada, salada de alface e tomate, gelatina.