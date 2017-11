CB Santarém – Ricardo Fernandes vence torneio SCP em pistola

A Casa do Benfica em Santarém participou no Torneio SCP, em Pistola, que se realizou em 25 de Novembro. Os atletas da CB Santarém obtiveram as seguintes prestações: Em Juniores, Ricardo Fernandes obteve o 1.º lugar com 504 pontos; Alexandre Fernandes, 13º lugar com 548 pontos; José Ribeiro, 20º lugar com 539 pontos; Moisés Pedrosa, 33º lugar com 482 pontos; Fernando Silva, 36º lugar com 448 pontos.