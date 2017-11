Olh’ó civismo e a falta dele em Pernes

O pernense Stany Gonçalves fez-nos chegar esta foto de uma alegada descarga de lixo desconhecida numa propriedade privada junto à Ribeira de Pernes, próxima das margens do rio Alviela. Isto aconteceu num dia e no outro, alguém começou a queimar este entulho e lixos vários sem se preocupar com o devido encaminhamento. Escreve Stany Gonçalves que se trata de “mais um acto lamentável de agressão ao meio ambiente e ao Rio Alviela em particular”. É certo que a recolha de lixo deixa muito a desejar nesta e noutras freguesias do concelho de Santarém, mas não é razão para andar a despejar lixo onde nos apetece.