Santarém – Debate sobre o “o rio Tejo, ameaçado de morte” domingo, no Museu Distrital

Arlindo Consolado Marques, activista/ambientalista e José Augusto Santos, engenheiro da EPAL e veereador da Câmara de Santarém, vão participar no debate sobre “O RIO TEJO – Ameaçado de Morte – O que podemos fazer?”. Organizado pela Comissão Política Concelhia do PS de Santarém, o debate terá lugar no próximo dia 3 de dezembro, domingo, pelas 15 horas, no Museu Distrital de Santarém.