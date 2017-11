Riscos e ingenuidades versus riscos e valores

Por Carlos Almeida e Cruz

Quando li o texto escrito por Aurélio Lopes e publicado no Jornal O Ribatejo/09.11.17, a que deu o título “Riscos e ingenuidades”, sobre o polémico caso do chuto em Pedro Barreiro, fiquei incomodado – pelo elogio à submissão e pela passividade face à prepotência do presidente da Câmara –, mas quedei-me! No entanto, o incómodo não me abandonou, nem diminuiu. Antes pelo contrário. Ia(-me) aumentando à medida que outros juntavam ao meu o incómodo que também a eles os perturbava.

Em tempos idos, bem mais difíceis, porque a Lei e a ordem era a de amordaçar, prender e torturar os lúcidos e inconformados, face ao Regime, à guerra colonial e às arbitrariedades dos poderosos, incumbiram-me de ser assistente/”conselheiro” de grupos de Jovens da Acção Católica. Também me colocaram em Escola Técnica Comercial e Industrial, para instruir alunos, em aulas de Religião e Moral, única fonte do meu sustento. O Director, que veio a morrer de ataque cardíaco, precisamente no dia 25 d’Abril/74, chamou-me ao seu gabinete, e, puxando pelos galões que o Regime atribuía à sua função, impôs-me que mudasse de conteúdos; que a minha obrigação, enquanto professor daquela disciplina, para que tinha sido nomeado pelo cardeal Cerejeira, era a de ensinar aos alunos – meninos, nos horários diurnos, e operários, nos nocturnos – o Pai Nosso, o Credo e outras orações do Catecismo. E que devia também mobilizar e entusiasmar os alunos a colaborarem na organização dos enxovais de Natal a serem distribuídos aos recém-nascidos, cujos pais os viessem baptizar, na Noite de Paz, Noite de Amor! Não obedeci, logo, fui expulso da Função Pública!

O Director era o representante do meu patrão; era o “benfeitor” que me destinava as horas de trabalho e função como muito bem entendesse; era também dono e senhor do destino dos professores e do dos alunos. Quando lhe dava na real gana, entregava os que lhe desagradavam aos “cuidados” da PIDE, para, no mínimo, serem abanados com uns safanões “pedagógicos”!

Aqueles que tiveram essa infeliz sorte – muitos em Vila Franca de Xira! – foram sempre objecto de reflexão, nas aulas ditas de religião e moral. A maior parte das vezes, por iniciativa dos alunos que davam pela “falta” dos seus colegas e companheiros. Nunca, então, me passou pela cabeça criticá-los, apodá-los de ingénuos, ou de ir azucrinar os pais ou as esposas, com argumentos de que não “vivemos numa sociedade ideal” ou meter-lhe pelos olhos adentro a distinção entre “ter legitimidade e poder ostentá-la publicamente” e que se não percebessem isto nem conseguissem fazê-lo perceber aos seus familiares, caídos na desgraça do grande ou pequeno ditador local, não iriam “muito longe… Principalmente quando se tem um emprego precário”! E Aurélio Lopes, em vez de incentivar jovens valores a não se curvarem, cerviz reverente e hipocritamente reclinada diante do prepotente poder político, continua, dedo em riste, a sugerir que optem, este, e outros, “ingénuos” servidores, pelo prato de lentilhas, e que mandem mas é às malvas valores que pretendem defender, mesmo com sacrifício do seu pão! Aurélio Lopes roça as margens da ofensa ao carácter, quando insinua que o acto que levou o jovem e talentoso Pedro Barreiro a dizer o que pensava de quem (na opinião dele) pouco tinha pensado e disposto para a cultura de uma cidade que é capital de Distrito, assentava em “provável e enraizada ilusão (da vitória) da candidatura do Pai, Rui Barreiro”. Foi “pouco prudente” – remata! E em nome de tal prudência, fértil em cabeças seniores, sugere-se não ser bom que os jovens “ponham o carro à frente dos bois”. O “status quo” nem sempre é o que mais convém, nem o mais aconselhável.

E, aqui, eu estou pela vítima, e sem qualquer ponta de dúvida!

As asserções de Aurélio Lopes são apodícticas. Nada ensombradas pela dúvida. Mas, sendo homem culto, ledor, observador, não lhe ficava mesmo nada mal seguir aquele preceito, farol em Direito, e que nos recomenda: “in dúbio pro reo”; isto é, pela vítima, elo mais fraco, aqui,“secundum quid”!