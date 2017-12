Diocese de Santarém recebeu o novo Bispo, D. José Augusto Traquina

A Sé Catedral de Santarém, recebeu na manhã de sábado, dia 25 de novembro, a tomada de posse de D. José Augusto Traquina Maria, novo bispo de Santarém, numa cerimómia que contou com a presença das entidades oficiais, entre as quais o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, o presidente da Assembleia Municipal de Santarém, Joaquim Neto, o presidente da da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Carlos Marçal, e o anterior bispo D. Manuel Pelino.

José Traquina, até agora auxiliar do Patriarcado de Lisboa, foi nomeado bispo de Santarém a 7 de outubro, pelo Papa Francisco, e sucede a D. Manuel Pelino, que renunciou por motivos de idade.

A celebração da entrada solene na Diocese de Santarém, decorreu ontem, dia 26 de novembro, na Igreja de Santa Clara.

José Augusto Traquina Maria, de 63 anos, nasceu a 21 de janeiro de 1954 em Évora de Alcobaça, (Distrito de Leiria, Patriarcado de Lisboa), e foi ordenado padre a 30 de junho de 1985; a 17 de abril de 2014 foi nomeado bispo auxiliar de Lisboa, pelo Papa Francisco, e ordenado bispo a 1 de junho desse mesmo ano, numa celebração presidida pelo cardeal-patriarca, D. Manuel Clemente. Mestre em Teologia Pastoral pela Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, o terceiro bispo da Diocese de Santarém esteve vários anos ligado à preparação dos candidatos ao sacerdócio, tendo feito parte da equipa formadora do Seminário de Almada e do Pré-Seminário de Lisboa.

O novo bispo foi responsável máximo da Vigararia Cadaval-Bombarral, em três mandatos diferentes (1993,1996 e 2001), no ano seguinte integrou o Secretariado de Ação Pastoral do Patriarcado de Lisboa, e em 2003 foi nomeado Assistente do Núcleo do Oeste do Corpo Nacional de Escutas e mais tarde Cónego da Sé Patriarcal de Lisboa

Após ter assumido a sua missão pastoral à frente da comunidade católica de Nossa Senhora do Amparo, em Benfica, D. José Augusto Traquina foi designado Vigário da Vara da Vigararia III da cidade de Lisboa, em 2011, cargo que acumulou com o trabalho de diretor espiritual do Seminário Maior de Cristo Rei do Olivais e com a coordenação do Conselho Presbiteral de Lisboa.

Na Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Traquina é o novo presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e da Mobilidade Humana.

A Diocese de Santarém tem uma população de cerca de 300 mil pessoas, entre as quais mais de 230 mil católicos, distribuídos por 112 comunidades paroquiais.

Esta diocese foi criada a 16 de julho de 1975, pela Bula ‘Apostolicae Sedis Consuetudinem’ do Papa Paulo VI, que, no mesmo dia, nomeou para seu primeiro bispo D. António Francisco Marques, falecido em 28 de agosto de 1997, antecessor de D. Manuel Pelino.