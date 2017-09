Há 22 mil pessoas sem médicos de família em Almeirim, Rio Maior e Salvaterra

Os deputados do PSD eleitos pelo distrito questionam o Governo sobre o problema da falta de médicos de família no Agrupamento de centros de saúde da Lezíria, em especial nos concelhos de Rio Maior, Salvaterra de Magos e Almeirim, onde existem 22.00 pessoas sem médicos de família.

De acordo com o Portal do SNS, em agosto de 2017 existiam em Portugal continental 923 mil utentes inscritos sem médico de família atribuído, o que significa que, desde 2015, se verificou a atribuição de médico a mais 121 mil utentes.

O requerimento apresentado pelos deputados Duarte Marques, Nuno Serra, Teresa Leal Coelho, Miguel Santos, Ângela Guerra e Luís Vales, questiona o Governo sobre o “incompreensível atraso na abertura de concursos para médicos de Medicina Geral e Familiar, o que impediu, por largos meses, a possibilidade de contratação dos 291 médicos que terminaram em Abril passado a especialização em Medicina Geral e Familiar, assim comprometendo a atribuição de médico de família a muitos milhares de portugueses”.

Na região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lezíria, que engloba nove concelhos (Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém) e presta cuidados de saúde primários a uma população de cerca de 200 mil utentes, é um dos mais expressivos exemplos dessa falta de médicos de família.

Segundo a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, “dos cerca de 200.000 utentes, 17% não possui médico de família atribuído – 34.316, sendo os concelhos de Salvaterra de Magos, Almeirim e Rio Maior os que maior lista de espera têm.”

No concelho de Salvaterra de Magos, os deputados do PSD estimam que existam 12 mil utentes sem médico de família atribuído, o que representa 54,2%% da população local, em Almeirim 6 mil utentes sem médico de família, isto é, 25,7% da população desse concelho, na Chamusca 3.750, ou seja, 37,1% dos residentes nesse concelho, no Cartaxo 2,2 mil e em Rio Maior 3,8 mil utentes sem médico de família.

“Trata-se de uma situação muito penalizadora da acessibilidade dos utentes do Serviço Nacional de Saúde aos cuidados de saúde públicos, para mais agravada pelo já referido incompreensível atraso do Governo na abertura de concursos, o que, aliás, tem gerado uma forte preocupação nos utentes da saúde naquela região”, referem os deputados.

No requerimento apresentado na Assembleia da República, salienta-se que o número de postos a preencher no ACES Lezíria será em qualquer caso manifestamente insuficiente para fazer face às necessidades locais.

Assim, os Deputados perguntam ao Ministro da Saúde, quando prevê o Governo que os postos de trabalho abertos a concurso pelo Aviso n.º 10362/2017, estejam efetivamente preenchidos? Porque razão não previu o Governo a abertura de vagas suficientes para a categoria de assistente, área de medicina geral e familiar, designadamente no Agrupamento de Centros de Saúde Lezíria, em especial nas Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados de Salvaterra de Magos, de Almeirim e de Rio Maior?