Espuma dos Dias – A abstenção

No próximo Domingo faz-se a escolha dos governantes autárquicos, os da nossa proximidade, supostamente conhecidos de todos, pelo menos nos concelhos menos populosos. Na Golegã, na Barquinha, em Constância, na Chamusca e em Alpiarça tal conhecimento será total.

Ao longo dos últimos quatro anos tivemos ensejo de ver como fomos governados, só os distraídos e desleixados não o verificaram, quer no tocante à limpeza e remoção dos lixos, quer na deterioração dos equipamentos urbanos e rurais, quer no culto da personalidade nos Boletins Municipais.

Feito o exame, mesmo se aborrecidos dada a flagrante incapacidade na resolução dos problemas do executivo no poder e que volta a recandidatar-se, aliada à presunção de as alternativas ora apresentadas estarem longe do padrão capaz de satisfazer as nossas exigências, não devemos abster-nos.

A abstenção ofende todos quantos entendem a democracia no alto sentido de liberdade de escolha, a abstenção é também um acto de liberdade, no entanto, só aceitável nos regimes ditatoriais, no meu parecer beneficia o político incompetente. Insisto: a abstenção é livre, porém desfeia os travejamentos democráticos.

Sim, a campanha é o somatório de calinadas, sarcasmos, troças, caricaturas, comicidades às vezes violentas, enfim, o virem ao de cima pulsões a possibilitarem a avaliação dos aspirantes à vitória, não de todos, isto porque inúmeros candidatos o são porque têm direito a cinco minutos de atenção, ou pura e simplesmente estão eivados de vaidade estilo rã a confrontar-se com o touro.

As autárquicas não podem ser consideradas eleições secundárias, são pilar forte do nosso sistema que apesar de todos os defeitos ainda é o melhor, já dizia o famoso inglês do charuto, amigo e amante do melhor whisky escocês, das tiradas cruéis e acérrimo inimigo do nazismo.

Trago Churchill à colação porque é o melhor exemplo do princípio da livre escolha, após os anos de terrível guerra mundial, de gigantescos custos de sangue, suor e lágrimas, de ter sido o grande fautor da vitória dos aliados, a seguir os britânicos derrotaram-no nas eleições gerais.

O voto dos simples e dos humildes vale tanto como o dos nababos, esta evidente essência fica diminuída quando os pobres e desfavorecidos não votam, também por isso, os mais empenhados civicamente destrunfam contra os abstencionistas. Caros leitores: façam o favor de irem votar. Os mandamentos da democracia mandam votar. Não peque!

Armando Fernandes