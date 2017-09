Confraria da Cerveja entroniza famosos em Santarém

A XV cerimónia de entronização da Confraria da Cerveja terá lugar no dia 4 de outubro, no Convento de São Francisco, em Santarém, seguida de um jantar. A Confraria da Cerveja, criada em abril de 2003, conta já com mais de 500 Confrades, e tem como missão promover a paixão pela Cerveja em Portugal, entronizando anualmente Colaboradores das Cervejeiras (Confrades Mestres), Personalidades/Líderes de Opinião (Confrades de Honra) e Parceiros do Negócio Cervejeiro Português (Confrades Protetores). O intuito da entronização é tornar os novos Confrades em Embaixadores da Cerveja em Portugal. Entre as figuras a serem entronizados, destacam-se Luís Marques Mendes, Leonel Vieira (Realizador), Guilherme Geirinhas (Comediante), Nuno Gomes (Ex-futebolista), Comandante Jaime Marta Soares (presidente da Liga Portuguesa de Bombeiros), Miguel Araújo (Músico), José Constantino (presidente do Comité Olímpico), entre outros.