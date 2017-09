Blogue de notas – O discurso de Trump na ONU e o golpe de estado

Carlos Matos Gomes*

O discurso de Trump na ONU é o discurso ao mundo – urbi et orbi – da política externa dos generais que levaram a cabo o golpe de estado suave iniciado com a nomeação do general John Kelly para chief of staff da Casa Branca (o mais alto cargo, equivalente a chefe de governo) e teve o seu remate com o derrube do estrategista chefe, o extremista ideológico civil Steve Bannon e da sua seita de racistas do Klu Klux Klan, do Tea Party, de broncos patrões das indústrias decadentes e sem cura.

A estratégia dos generais lida por Trump é a clássica manobra de criação de pontos quentes – chama-se mesmo a estratégia de pontos quentes com palavras inglesas – hot points -, para impressionar. Assenta na criação de conflitos em locais do planeta que obriguem os adversários a utilizarem forças e meios de que necessitam (necessitariam) para desenvolverem as suas próprias estratégias noutros locais. Nos princípios da guerra é a busca da vantagem de escolher o local e o tempo do combate. Já em Aljubarrota as forças portuguesas e inglesas procuraram e conseguiram essa vantagem.

A ameaça de deitar gasolina para cima de uma fogueira que eles próprios acenderam – aquilo a que se se resume a farsa da crise dos mísseis da Coreia do Norte – é uma manobra para obrigar a China e a Rússia a concentrarem forças e esforços naquela região, levando os chineses a abrirem o seu jogo estratégico – para os generais americanos é importante saber até onde está a China ir na utilização da força para apoiar um aliado e enfrentar um adversário, assim como é importante obrigar a Rússia a preocupar-se com a sua frente Leste e a reduzir as capacidades de intervenção no Médio Oriente (frente ocidental – Irão, Síria e Turquia).

A fotografia do The Telegraph mostra o general John Kelly de mãos na cabeça, na ONU, atrás de Melania Trump enquanto o marido fazia o discurso do “eu desfaço-os à porrada”, que os generais e, provavelmente, um subordinado de John Kelly escreveu. Num dos comentários do jornal uma leitora interrogava-se se Kelly saberia o que Trump ia dizer. É evidente que sim. Conhecia o discurso de cor. Daí o seu gesto de desinteresse. Ou estava a esconder o riso.

O discurso de Trump na ONU é uma réplica da representação do discurso da rainha de Inglaterra nos Comuns, ao ler o que o chefe do governo lhe colocou diante do nariz. Trump fez de rainha, a Melania fez de príncipe Filipe com garboso enjoo e Kelly pensava com os seus botões, como o primeiro-ministro inglês: despacha-te que temos mais que fazer. Uma cena de comédia italiana.

Os vendedores de armas esfregam as mãos, os soldaditos da Coreia do Sul e do Japão saltitam em exercícios e acampam como escuteiros. O gorducho do cabelo tufado de Pyongiang vai tratando de salvar a pele com a ajuda dos chineses e dos russos. Todas as cartas estão marcadas. Guterres vive nas suas sete quintas, a fazer o que gosta: pregar aos peixes como o seu homónimo santo António.

(* facebook.com/carlos.matosgomes)