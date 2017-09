Três ribatejanos na corrida ao prémio Dinossauro de Ouro

A votação está a decorrer na internet até dia 30, mas os três dinossauros ribatejanos poucas hipóteses terão face a “tiranossauros rex”como Fernando Seara, Valentim Loureiro e Isaltino Morais, que levam neste momento a dianteira da votação por larga vantagem.

A iniciativa partiu da TIAC – Transparência e Integridade, Associação Cívica, capítulo português da rede global anticorrupção Transparency International, e do blogue Má Despesa Pública. A campanha Dinossauro de Ouro, disponível no site www.dinossaurodeouro.pt, desafia os eleitores a escolherem o seu “dinossauro” favorito de entre os 37 candidatos a presidente de Câmara que, tendo já cumprido três mandatos à frente de um município, se apresentam de novo às eleições autárquicas de 1 de Outubro próximo.

“O facto de haver tantos veteranos da gestão autárquica de novo na corrida, incluindo candidatos cadastrados, mostra bem as falhas da lei de limitação de mandatos e o fracasso das elites políticas locais em se renovarem. Os dinossauros candidatos não são uma marca de experiência, mas de estagnação”, sublinha João Paulo Batalha, presidente da TIAC.

Até dia 30 de Setembro, correspondendo ao final da campanha autárquica, os portugueses podem ir ao site www.dinossaurodeouro.pt, consultar as biografias dos 37 dinossauros candidatos e votar naquele que, por vícios ou virtudes, mais se distingue na vida política nacional.

Os resultados serão anunciados na segunda-feira, dia 2 de Outubro e o vencedor receberá uma visita da Transparência e Integridade e do Má Despesa Pública, que o presentearão com o Dinossauro de Ouro. Em paralelo, cada município que eleja um candidato dinossauro será honorificamente nomeado “Parque Jurássico”.

“Queremos que as pessoas reflitam sobre a qualidade da democracia local (ou a falta dela) e sobre os vícios de abuso de poder, de caciquismo, de má despesa pública e desperdício de recursos associados à não renovação das elites políticas locais. Não haverá desenvolvimento económico e social enquanto não ultrapassarmos as lógicas clientelares de exercício do poder”, afirma Bárbara Rosa, co-autora do blogue Má Despesa Pública.