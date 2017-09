Tiro – Atletas da CB Santarém em 2.º lugar no mundial de field target

Três atletas da Casa do Benfica em Santarém integraram a seleção nacional que participou no Campeonato do Mundo em Field Target que teve lugar de 19 a 23 de Setembro no País de Gales, na Grã Bretanha.

Bruno Silva, Manuel Silva e Gonçalo Cândida foram os atletas da CBS que competiram neste Mundial que reuniu mais 63 atletas de todo o mundo. Bruno e Manuel Silva competiram pela Selecção Nacional pelo 2º ano consecutivo e Gonçalo Cândida fez a sua estreia.

Os três atletas da CBS ajudaram a Seleção Nacional a classificar-se num brilhante 2º lugar na classe Springer/Piston

Individualmente, Bruno Silva no final dos 3 dias de prova obteve um honroso 4º lugar, após desempate, com 112 acertos (35 acertos no primeiro dia; 37 acertos no 2º dia e 40 acertos no terceiro dia). Gonçalo Cândida obteve um 25º lugar com 87 acertos (29 acertos no primeiro dia; 33 acertos no 2º dia e 25 acertos no 3º dia). Manuel Silva classificou-se em no 34º lugar com 75 acertos (18 acertos no primeiro dia; 23 acertos no 2º dia e 34 acertos no 3º dia).