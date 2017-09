PS Santarém desmente notícias sobre “parecer jurídico” do Hospital da Luz

O PS de Santarém desmente a notícia posta a circular “sobre um parecer jurídico que teria dado razão ao PSD na proposta de instalação do Hospital da Luz em Santarém e que o voto negativo por parte da oposição não teve qualquer fundamento. Ora isso é uma redonda mentira”.

Em comunicado, o PS de Santarém começa por “estranhar que sendo a deliberação do executivo municipal de 23 de janeiro de 2017 e considerando a urgência de garantir investimentos em Santarém, o parecer jurídico apareça em 23 de junho de 2017 (5 meses depois da deliberação), e só esta semana, 3 meses depois de emitido, o mesmo seja parcialmente divulgado, como notória propaganda política”.

Para o PS, “se o parecer tivesse dado total razão ao PSD quanto à legalidade da proposta prévia de instalação de um novo hospital, então desde 23 de junho que o Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, poderia ter apresentado o projeto de novo a votação em executivo camarário. Mas não o fez porque sabe que o pedido de informação prévia está mal fundamentado por responsabilidade sua e é necessário que o executivo e a assembleia municipais se pronunciem”.

Para justificar esta posição, o PS de Santarém cita o parecer nos pontos: “xvii.) Em qualquer caso, parece-nos desejável que, na ausência de interesse municipal na manutenção dos vínculos averbados à descrição predial do terreno em apreço, o Consulente diligencie no sentido do cancelamento dos efeitos do registo, por acordo; xviii.) Quanto à fundamentação do cancelamento do registo, a mesma deverá constar de prévia deliberação camarária e louvar-se em razões objetivas de interesse público – o que se nos afigura facilitado, atento o desiderato declarado de construção de uma unidade de saúde de natureza hospitalar. xxi) O Município de Santarém pode emitir uma informação prévia favorável condicionada à concretização da revogação por mútuo acordo do ónus existente.”

No entender do PS, “a autarquia tem de condicionar qualquer aprovação de pedido de informação prévia à celebração de um acordo para cancelamento do ónus que incide sobre o terreno e apenas permite a construção de infraestruturas turísticas, o que claramente não é o caso da edificação de um hospital, carecendo de deliberações dos órgãos autárquicos. Acresce ainda que a proposta de revisão do PDM, entregue na CCDR, da responsabilidade de Ricardo Gonçalves, prevê, pasme-se, unidades industriais na envolvente do espaço que agora se pretende para o novo hospital.

“Como se conclui do próprio parecer jurídico encomendado pela Câmara liderada pelo PSD, a informação prévia para a instalação do novo hospital privado teria mesmo de merecer a decisão tomada pela oposição, uma vez que não cumpria, entre outras questões, a necessidade de cancelamento do ónus ainda existente sobre o proprietário do terreno, do PDM em vigor e da proposta de revisão do mesmo”, conclui o PS.

“O parecer identificado não é vinculativo e sim meramente consultivo, apesar do mesmo, deve a autarquia scalabitana promover a alteração do PDM para que seja possível a instalação do Hospital da Luz”, propõe o PS, sublinhando que Rui Barreiro já reuniu com a administração do referido hospital e garantiu o interesse em manter o investimento em Santarém.

“Bem melhor teria feito Ricardo Gonçalves e o PSD se durante estes meses tivesse celebrado o acordo de cancelamento do ónus predial (como recomenda o parecer jurídico) que não permite a instalação do novo hospital, em vez de ter optado pelo este caminho, em prejuízo dos interesses dos scalabitanos”, refere o comunicado, concluindo que “se hoje não existe ainda a aprovação deste novo projeto, unicamente se deve à inércia de quem gere os destinos do Município de Santarém e à sua manifesta incapacidade de diálogo e concertação”.